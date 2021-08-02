Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото

Юрий Дяк преимущественно играет в фильмах и сериалах небольшие роли

Заслуженный артист Украины, актер театра имени Леси Украинки и звезда сериала ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія» об’явил о своей женитьбе.

Об этом актер сообщил у своих соцсетях и показал первые свадебные фото.

Актер родился в Винницкой области, но учиться переехал в столицу. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого по специальности «Актер драматического театра и кино», мастерская М.Ю. Резниковича, в 2010 году.

Еще во время учебы в 2006 году Юрий Дяк начал служить в Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки.

Среди его ролей: Клинтон Премиджер («Обнаженная со скрипкой»), Милкин Петр Петрович («Хорошие люди»), Гофмаршал фон Кальб («Коварство и любовь»), Григорий («Доходное место»), Финкс («Мелочи жизни»), Элио («Прощальное танго); Бобби Франклин («Слишком женатый таксист»); Ронни, муж секретарши («№13 (Безумная ночь, или Женитьба Пигдена) В 2018 году Юрий Дяк получил звание заслуженного артиста Украины.

Актер впервые появился на экране в фильме-спектакле «Доходное место» в 2007 году. Следующую свою эпизодическую роль он получил через два года. Юрий Дяк впервые сыграл главную роль в документальном фильме «Архимед. Повелитель чисел».

Юрий Дяк преимущественно играет в фильмах и сериалах небольшие роли – у него куда больше работы в театре. Однако в 2020 году он получил главную роль в сериале ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Юрий Дяк сыграл роль простого сельского парня Ивана, который хотел выкупить свою мать из турецкого плена. Ради этого он прокрался к московскому царю и украл у него волшебную сережку. Волей случая эта сережка оказывается в усе Кошевого. Чтобы раздобыть серьгу и все-таки вызволить мать, Иван отправляется в Запорожскую сечь и становится казаком. В роль Ивана мастерски вжился Юрий Дяк.

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