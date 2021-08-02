  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Юрий Дяк - Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото
    Актер Юрий Дяк
    instagram.com/dyak_yuriy/

    Юрий Дяк преимущественно играет в фильмах и сериалах небольшие роли

    Заслуженный артист Украины, актер театра имени Леси Украинки и звезда сериала ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія» об’явил о своей женитьбе.

    Об этом актер сообщил у своих соцсетях и показал первые свадебные фото.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото
    Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото
    Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото
    instagram.com/dyak_yuriy/

    Актер родился в Винницкой области, но учиться переехал в столицу. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого по специальности «Актер драматического театра и кино», мастерская М.Ю. Резниковича, в 2010 году.

    Еще во время учебы в 2006 году Юрий Дяк начал служить в Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки.

    Среди его ролей: Клинтон Премиджер («Обнаженная со скрипкой»), Милкин Петр Петрович («Хорошие люди»), Гофмаршал фон Кальб («Коварство и любовь»), Григорий («Доходное место»), Финкс («Мелочи жизни»), Элио («Прощальное танго); Бобби Франклин («Слишком женатый таксист»); Ронни, муж секретарши («№13 (Безумная ночь, или Женитьба Пигдена) В 2018 году Юрий Дяк получил звание заслуженного артиста Украины.

    Актер впервые появился на экране в фильме-спектакле «Доходное место» в 2007 году. Следующую свою эпизодическую роль он получил через два года. Юрий Дяк впервые сыграл главную роль в документальном фильме «Архимед. Повелитель чисел».

    Юрий Дяк преимущественно играет в фильмах и сериалах небольшие роли – у него куда больше работы в театре. Однако в 2020 году он получил главную роль в сериале ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Юрий Дяк сыграл роль простого сельского парня Ивана, который хотел выкупить свою мать из турецкого плена. Ради этого он прокрался к московскому царю и украл у него волшебную сережку. Волей случая эта сережка оказывается в усе Кошевого. Чтобы раздобыть серьгу и все-таки вызволить мать, Иван отправляется в Запорожскую сечь и становится казаком. В роль Ивана мастерски вжился Юрий Дяк.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: знаменитости кино украинский актер актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаменитый украинский актер женился. Первые свадебные фото