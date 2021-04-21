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    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения

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    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения

    Королева Великобритании празднует 95-й год жизни

    Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-й день рождения. Она находится у власти уже 65 лет. За это время в стране сменилось 12 премьер-министров, а Британия перестала быть империей.

    Сегодня уже мало кто помнит, какой Елизавета была в молодости, а ведь в 1953 году Уинстон Черчилль, встречая юную Елизавету накануне коронации в аэропорту, прослезился, осознав, какой груз ответственности она взвалила на свои хрупкие плечи.

    Как сообщает пресс-служба, сегодня Елизавета проведет день с семьей. В ее честь также пройдут маленькие праздничные мероприятия. Такие, как, например, залпы из пушек в честь ее Величества.

    В честь дня рождения королевы мы нашли фотографии Елизаветы II, на которых запечатлены самые важные события ее жизни.

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    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения
    Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения

    Известно, что свой день рождения королева Елизавета II традиционно отмечает дважды. 21 апреля - тот день, когда Ее Величество появилась на свет, - она проводит в кругу родных и близких. Но есть еще и так называемый официальный день рождения, когда королеву чествуют по всей стране. Эта дата не фиксированная и обычно выпадает на первую, вторую или третью субботу июня. В этом году празднование и традиционный парад Trooping the Colour в честь Ее Величества должны были состояться 13 июня. Однако празднование отменено из-за коронавируса.

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    Теги: знаменитости
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