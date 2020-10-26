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    Курьез

    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям

    • Розсилка
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям

    От фотографа зависит, какой вашу свадьбу увидят все знакомые и ваши дети

    Во время подготовки к столь важному мероприятию невеста важный акцент делает на своем внешнем виде, а жених обычно отвечает за бар и средства передвижения. Однако это все не имеет никакого значения, если вы ошиблись с выбором фотографа. От этого человека зависит, какой вашу свадьбу увидят все знакомые и ваши дети.

    К сожалению, молодоженам из нашего материала не очень повезло с фотографами. Теперь эти шедевры фотошопа если и можно показать друзьям, то только если вы хотите как следует посмеяться.

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    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям
    Боги фотошопа: свадебные фотографии, которые стыдно показать друзьям

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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