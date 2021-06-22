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    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)

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    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)
    instagram.com/milliebrownworld/

    Милли довольно известна в узких кругах своими необычными взглядами на творчество и способы самовыражения

    35-летняя британская художница Милли Браун является не последней фигурой в современном изобразительном искусстве. Женщина 14 лет пишет картины, однако заговорили о ней по всему миру только в 2014 году, после ее совместного проекта с певицей и актрисой Леди Гагой. Но творчество артистки не всем придется по вкусу — Милли создает шедевры при помощи рвоты.

    На самом деле все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работы женщина голодает два дня, чтобы очистить организм, а затем во время написания пьет соевое молоко с пищевым красителем. После этого Милли искусственно вызывает рвоту и выплескивает все на холст. Важно делать перерывы между цветами, чтобы они не смешались внутри и оставались такими же яркими, пишет Foodbeast.

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    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)
    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)
    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)
    instagram.com/milliebrownworld/

    Свою самую популярную картину — Nexus Vomitus — художница написала под пение трех оперных певиц, а затем продала за 2400 долларов. Милли изобрела свой стиль в живописи, который поддержала и эпатажная Леди Гага, однако и против выступило немало звезд. Например, певица Деми Ловато заявила, что такое творчество может вызвать у фанатов художницы нежелательный интерес к булимии.

    «Я использую свое тело, чтобы создать что-то прекрасное. Кажется, меня многие в этом не понимают. Это не имеет никакого отношения к расстройству пищевого поведения. Я хотела, чтобы искусство вырывалось из меня — неподвластное контролю и настоящее», - говорит Милли Браун.

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    Теги: искусство шутки курьез
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    Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)