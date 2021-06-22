Британская художница создает картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту на холст (фото)

Милли довольно известна в узких кругах своими необычными взглядами на творчество и способы самовыражения

35-летняя британская художница Милли Браун является не последней фигурой в современном изобразительном искусстве. Женщина 14 лет пишет картины, однако заговорили о ней по всему миру только в 2014 году, после ее совместного проекта с певицей и актрисой Леди Гагой. Но творчество артистки не всем придется по вкусу — Милли создает шедевры при помощи рвоты.

На самом деле все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работы женщина голодает два дня, чтобы очистить организм, а затем во время написания пьет соевое молоко с пищевым красителем. После этого Милли искусственно вызывает рвоту и выплескивает все на холст. Важно делать перерывы между цветами, чтобы они не смешались внутри и оставались такими же яркими, пишет Foodbeast.

Свою самую популярную картину — Nexus Vomitus — художница написала под пение трех оперных певиц, а затем продала за 2400 долларов. Милли изобрела свой стиль в живописи, который поддержала и эпатажная Леди Гага, однако и против выступило немало звезд. Например, певица Деми Ловато заявила, что такое творчество может вызвать у фанатов художницы нежелательный интерес к булимии.

«Я использую свое тело, чтобы создать что-то прекрасное. Кажется, меня многие в этом не понимают. Это не имеет никакого отношения к расстройству пищевого поведения. Я хотела, чтобы искусство вырывалось из меня — неподвластное контролю и настоящее», - говорит Милли Браун.

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