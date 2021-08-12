Эти мохнатые проходимцы будут шкодить и впредь, потому что не могут иначе. Курьезные фото

«Решил завести свое первое растение и котик сразу принялся его уничтожать»

Когда котик переворачивает на твоих глазах горшок с нежным цветком или песик отгрызает ремешки у дорогущих босоножек, в каждом человеке просыпается поэт и оратор! Из самого нутра рвутся слова и эпитеты, эмоциональные и яркие, однако непечатные.

Так что вместо всех тех выражений, которыми мы хотели назвать пушистых хулиганов, оставим нейтральное: бармаглоты. Между прочим, классика, «Алиса в стране чудес», Чеширский кот и все такое.

«Решил завести свое первое растение и котик сразу принялся его уничтожать», «Проснулся от того, что кот сел мне на голову», «Он сбросил все джойстики, чтобы можно было поспать на приставке», «Своровал чизбургер, но тут же был пойман с поличным», «Зачем тратить воду для душа, если собака всегда готова облизать ногу?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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