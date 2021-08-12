Британка уехала на экзотический остров в отпуск и застряла там на полтора года

Однажды из-за циклона британка потеряла почти все свое имущество

В марте 2020 года 27-летняя Зои Стивенс из Кросби (Великобритания) уехала на выходные в Тонгу — полинезийское королевство, состоящее из 169 островов в южной части Тихого океана, многие из которых необитаемы.

Из-за пандемии коронавируса девушка застряла в чужой стране на полтора года, но не пожалела: ведь остров, на котором жила Зои, похож на райский уголок из рекламы шоколадного батончика «Баунти». За 18 месяцев жизнь Зои сильно изменилась, и, увы, не все было хорошо.

«Мои выходные в Тонге получились очень длинными. Я решила остаться на острове, потому что Великобритания находилась в режиме изоляции. Тонга —одна из очень немногих стран, где почти не было заболевших COVID-19, и за полтора года, что я была здесь, многое произошло», — рассказала Зои Стивенс изданию Liverpoolecho.

Из-за того, что Зои находилась на острове, она не могла работать ( девушка была гидом по Северной Корее), а однажды из-за циклона британка потеряла почти все свое имущество. Однако девушка не унывала и активно пыталась наладить свою жизнь в другой стране: она поступила в университет и за полтора года смогла дистанционно получить степень магистра.

Но самым главным своим достижением британка считает организацию Тонга-марафона — первого благотворительного марафона на территории островного государства. Это спортивное мероприятие было создано для того, чтобы собрать деньги для Общества защиты животных Тонги, а также привлечь внимание к проблеме ожирения (от этого заболевания страдает около 40% жителей Тонги).

«Тонга — одна из стран с самыми тучными людьми на планете, и многие жители страдают от сахарного диабета второго типа. Также в королевстве нет ни одного высококвалифицированного ветеринара. Поэтому я решила объединить эти две проблемы», — объяснила британка.

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