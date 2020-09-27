18-летний парень создает из еды шедевры, которые жалко есть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самое интересное: его десерты созданы с использованием веганских и диетических продуктов

Многие подростки в 16 лет развлекались, играя на улице или в компьютерные игры. Однако герой нашей подборки Хосе в это время тратил свободное время на создание необычных и красочных композиций из продуктов. И два года спустя можно с уверенностью заявить, что парень не зря пропускал встречи с друзьями ради своего хобби.

Сейчас на Instagram-аккаунт Хосе подписаны более 1,6 миллиона человек, и это количество только продолжает расти. Самое интересное: его десерты созданы с использованием веганских и диетических продуктов, что делает их не только потрясающе красивыми, но и полезными.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»