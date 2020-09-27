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    Курьез

    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)

    • Розсилка
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)

    Собрали для вас рекламные шедевры

    Обилие рекламы давно раздражает современных людей. Чтобы привлечь внимание дизайнеры идут на разные ухищрения и порой придумывают по-настоящему гениальные идеи, которые вызывают восхищение и врезаются в память. Собрали для вас рекламные шедевры, которые, кажется, пришли к нам прямиком из 3020 года.

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    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)
    Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)

    «Бомбическая реклама холодного чая», «Серия книг «Рост и падение Римской империи»», «Логотип Питтсбургского зоопарка», «Эти стулья в отеле Мюнхена говорят новым постояльцам «Hello», «В кинотеатре изготовили стаканы к премьере фильма «Человек-муравей и Оса», «Реклама ночного крема. Просто и гениально, «Штрихкод на зубной пасте», «Оцените компактность», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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