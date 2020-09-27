Потрясающие дизайнерские идеи прямиком из 3020 года (фото)



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Собрали для вас рекламные шедевры

Обилие рекламы давно раздражает современных людей. Чтобы привлечь внимание дизайнеры идут на разные ухищрения и порой придумывают по-настоящему гениальные идеи, которые вызывают восхищение и врезаются в память. Собрали для вас рекламные шедевры, которые, кажется, пришли к нам прямиком из 3020 года.

«Бомбическая реклама холодного чая», «Серия книг «Рост и падение Римской империи»», «Логотип Питтсбургского зоопарка», «Эти стулья в отеле Мюнхена говорят новым постояльцам «Hello», «В кинотеатре изготовили стаканы к премьере фильма «Человек-муравей и Оса», «Реклама ночного крема. Просто и гениально, «Штрихкод на зубной пасте», «Оцените компактность», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»