У Вільнюсі встановили незвичну фігуру Путіна

Акцію у столиці Литви приурочено до третьої річниці повномасштабної війни в Україні

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля колишньої в'язниці КДБ у Вільнюсі виставили три фігури, що зображують диктатора Володимира Путіна у формі ув'язненого та в наручниках. Про це, як пише «Главком», повідомляє LRT.

Демонстрація фігури Путіна, одягненого в форму злочинця, і наручники, покликана дати людям, які приймають рішення, і громадськості відчуття того, яких рішень і вчинків вимагає від них історична справедливість, пояснили в литовському Центрі досліджень геноциду і опору (LGGRTC).

Арунас Бубніс, генеральний директор центру LGGRTC, вважає, що саме так має виглядати майбутнє російського диктатора.

«Путіну, я думаю, місце не за столом переговорів, як вони хочуть зробити зараз, а в цьому в'язничному одязі (він має) потрапити на лаву підсудних Гаазького трибуналу», – сказав Бубніс журналістам у неділю.

За словами Бубніса, Литва з власної історії знає, що таке геноцид та масовий терор, і Росія повинна відшкодувати Україні збитки за звірства, яких вона завдала.

Як відомо, загальна підтримка України з боку Литви перевищила 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого.