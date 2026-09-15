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Дизель по 100. Дядя Жора записав іронічну пісню (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дядя Жора записав пісню про подорожчання палива
фото: пресслужба Вадима Мичковського

Дядя Жора заспівав про ціни та бензин

Український артист Дядя Жора записав пісню про вартість палива, яка вже піднялася до 100 грн. Співак іронічно відреагував на ціни та запропонував альтернативу водіям. У коментарі «Главкому» Дядя Жора розповів, як зʼявилася ідея та в чому сенс його пісні. 

У новій пісні Дядя Жора, справжнє імʼя якого Вадим Мичковський, з іронією співає про «соляру» (дизельне пальне, – «Главком»), вартість якої становить 100 грн. За словами самого артиста, цю пісню він вирішив створити, щоб підняти настрій українцям. Тема підвищення цін на пальне зараз актуальна, тож саме так і зʼявилася ідея написати пісню про «Соляру по 100 грн».

«Пісня була створена з гумористичними цілями, щоб трішки підбадьорити, підняти настрій. Про актуалочку, бо зараз у всіх все на слуху про соляру по 100 гривень. Ось і народилась така пісня», – розповів Дядя Жора в коментарі «Главкому».

Рядки з пісні Дяді Жори:

Що, що? Скільки?
Соляра по 100 грн. І вже волосся сиве.
Поїду лісапедом, а ти за мною слідом.

Дядя Жора записав іронічну пісню про пальне
Дядя Жора записав іронічну пісню про пальне
фото: пресслужба Вадима Мичковського

Зокрема, у пісні Дядя Жора жартує, що через підвищення цін на пальне українцям доведеться змінювати автівки на велосипеди.

Зазначимо, станом на 15 вересня 2026 року середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 86,40 грн за літр, дизельного пального – 97,41 грн за літр.  Порівняно з попереднім днем, одразу кілька мереж змінили вартість пального.

Нагадаємо, станом на 14 вересня 2026 року середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становила близько 85,40 грн за літр, дизельного пального – 96,61 грн за літр. У мережі KLO все пальне подешевшало на 1-2 грн/л. У «БРСМ-Нафта» ціни на пальне зросли до 50 коп./л. У Socar вартість бензину A-100 підвищилася до 100 грн/л. А в «Укрнафті» бензин A-95+ подорожчав одразу на 3 грн/л.

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Теги: бензин ціни гумор пальне співак пісня

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