У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)

Тимчасова інсталяція простояла біля колишнього пам’ятника Леніну менше доби

Тимчасова інсталяція під назвою «Zастрелись» з’явилася на Бессарабській площі у Києві. Вона зображує російського президента Володимира Путіна, в роті якого знаходиться пістолет. Про це повідомляє «Київвлада».

«Історія знає, у військових злочинців є два «путі» – суд або ... Путлер, намек понятен?» – написано на інсталяції.

Автором скульптури є харківський художник Дмитро Ів.

Зазначимо, інсталяція була розташована біля постаменту, на якому стояв пам'ятник Леніну, демонтований киянами в 2013 році. Раніше на цьому місці встановлювали інші тимчасові інсталяції, зокрема «Синю руку».

Згодом блогер Одександр Барабошко повідомив, що міські служби прибрали скульптуру.