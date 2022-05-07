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    У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)

    &nbsp;Об&rsquo;єкт створений харківським митцем Дмитром Івом - У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)

     Об’єкт створений харківським митцем Дмитром Івом

    Фото: facebook/ikrussss

    Тимчасова інсталяція простояла біля колишнього пам’ятника Леніну менше доби

    Тимчасова інсталяція під назвою «Zастрелись» з’явилася на Бессарабській площі у Києві. Вона зображує російського президента Володимира Путіна, в роті якого знаходиться пістолет. Про це повідомляє «Київвлада».

    «Історія знає, у військових злочинців є два «путі» – суд або ... Путлер, намек понятен?» – написано на інсталяції.

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    У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)
    У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)
    У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)

    Автором скульптури є харківський художник Дмитро Ів.

    Зазначимо, інсталяція була розташована біля постаменту, на якому стояв пам'ятник Леніну, демонтований киянами в 2013 році. Раніше на цьому місці встановлювали інші тимчасові інсталяції, зокрема «Синю руку».

    Згодом блогер Одександр Барабошко повідомив, що міські служби прибрали скульптуру.

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    Теги: росія окупанти Київ суд історія війна путін мистецтво Україна
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    У Києві з’явився арт-об’єкт із побажанням Путіну застрелитись (фото)