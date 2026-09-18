Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»

Ротару довелося чекати, поки до палацу зайде Повалій

Між Софією Ротару та Таїсією Повалій сталася курйозна ситуація перед концертом у Палаці «Україна». Подробицями цієї історії Софія Ротару поділилася з дружиною покійного композитора Ігоря Поклада Світланою Поклад, яка розповіла про це в інтервʼю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Як зазначила Світлана Поклад, Софія Ротару та її покійний чоловік, музикант Анатолій Євдокименко завжди ходили пішки на концерти до Палацу «Україна». Одного разу, коли вони хотіли зайти до палацу зі службового входу, їх зупинила охорона. «І ось ми вже майже підходимо з лівого боку до службового входу. Тут підбігає якась охорона: «Так, будь ласка, підійдіть до стіночки. Бігом ось сюди». Притиснули нас із Толею», – розповідала Софія Ротару.

Зʼясувалося, що артистку зупинили, щоб вона пропустила вперед Таїсію Повалій. Врешті зірці довелося почекати, поки Повалій пройде попереду неї. «Ми постояли біля стіночки, пропустили співачку (Таїсію Повалій, – «Главком») і пішли за нею», – розказувала Софія Ротару Світлані Поклад.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» поділився автор пісні «Полуднева спека» Микола Бровченко пояснював, що підщтовхнуло співачок Ані Лорак та Таїсію Повалій обрати життя та карʼєру в Росії.

Нагадаємо, вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. За даними слідства, співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Нагадаємо, співачка-зрадниця, екснардепка від «Партії регіонів» Таїсія Повалій заявляла в інтерв’ю російському пропагандисту українського походження Володимиру Скачку, і, що їй дуже треба, аби Київ став російським. З початку повномасштабного вторгнення почала вести активну проросійську політичну діяльність та підтримала РФ, отримавши російське громадянство. Відома як путіністка та пропагандистка війни.