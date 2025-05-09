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У Варшаві з’явився фалічний Путін (фото)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Варшаві з’явився фалічний Путін (фото)
Двометрова скульптура була встановлена біля пам'ятника радянським воїнам у Варшаві
фото: Святослав Хоменко/Facebook

У Варшаві встановили гротескну скульптуру «Х*йло» (Chuilo) біля пам'ятника радянським воїнам

У Варшаві 9 травня, в День Європи, відкрили провокаційну скульптуру «Х*йло» (Chuilo) литовського художника Мартинаса Гаубаса, яка зображує президента Росії Володимира Путіна у вигляді чоловічого статевого органа в касці. Двометрова скульптура була встановлена біля пам'ятника радянським воїнам, місця, де російський посол Сергій Андрєєв щороку покладає квіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ініціаторів акції «Євромайдан-Варшава».

Як зазначають активісти, що метою акції було протистояти російській пропаганді, яка використовує пам'ятник для створення ілюзії «перемоги над фашизмом» та «непереможності» Росії.

У дописі активісти зазначили, що громадська ініціатива Євромайдан-Варшава влаштувала гучний перформанс, щоб нагадати росіянам:

  • це не ви перемогли нацизм – це ви його наслідуєте.
  • це не ви звільнили народи – це ви сьогодні їх нищите.
  • саме ви у 21 столітті – по шию у крові.

Замість пафосу й квітів –правда в обличчя:

  • геноцид українців
  • наймасштабніша війна сучасності
  • і Путін – обличчя зла.
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фото:«Євромайдан-Варшава»/Facebook, Дмитро Власов

Відеожурналіст ВВС Дмитро Власов, який був присутній на місці події, зазначив, що знімав багато акцій, «але такого цинізму не пригадаю». Він повідомив, що російський посол та його прихильники «переступали через українців», які лежали на землі, висловлюючи протест.

«Скривавлених українців переступають росіяни з георгіївськими стрічками на радянського військовому кладовищі у Польщі. Хтось спеціально наступав на лежачих людей, хтось кричав образливі слова на адресу українців. Штовханина, образливі вигуки і ненависть. Я багато знімав акцій, але такого цинізму не пригадаю», – розповів Дмитро Власов.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувається військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів.

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Теги: путін Варшава

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