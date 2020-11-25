Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото

Художник добавил образам диснеевских красавиц соблазнительных изгибов и сексуальных взглядов

Художник Андрей Тарусов любит изображать всем известных персонажей в новых образах. Посмотрите, как выглядят героини советских мультфильмов, которых автор превратил в роковых соблазнительниц. В другой фотосерии иллюстратор поместил диснеевских принцесс на обложки журнала Playboy.

Для этого Андрей нарисовал сказочных красавиц в пинап-стиле, добавив их образам соблазнительных изгибов и сексуальных взглядов.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».