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    Курьез

    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото

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    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото

    Художник добавил образам диснеевских красавиц соблазнительных изгибов и сексуальных взглядов

    Художник Андрей Тарусов любит изображать всем известных персонажей в новых образах. Посмотрите, как выглядят героини советских мультфильмов, которых автор превратил в роковых соблазнительниц. В другой фотосерии иллюстратор поместил диснеевских принцесс на обложки журнала Playboy.

    Для этого Андрей нарисовал сказочных красавиц в пинап-стиле, добавив их образам соблазнительных изгибов и сексуальных взглядов.

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    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото
    Что будет, если диснеевских принцесс поместить на обложки Playboy: пикантные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография шутки курьез
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