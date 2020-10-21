Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали лучшие из пушистых доказательств в этом материале

Корги за последние несколько лет приобрели невиданную ранее популярность. Что неудивительно, ведь собаки этой породы невероятно милые, пушистые, неуклюжие и смешные. Недавно пользователь Twitter под ником soapachu обратил внимание на занимательный факт, который многие из нас в упор не замечали.

Твит в короткие сроки набрал более 256,9 тысячи лайков и 42,2 тысячи ретвитов. В комментариях пользователь подтвердил данную теорию, добавив снимки очаровательных метисов. Мы собрали лучшие из пушистых доказательств в этом материале.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.