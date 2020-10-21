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    Курьез

    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото

    • Розсилка
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото

    Собрали лучшие из пушистых доказательств в этом материале

    Корги за последние несколько лет приобрели невиданную ранее популярность. Что неудивительно, ведь собаки этой породы невероятно милые, пушистые, неуклюжие и смешные. Недавно пользователь Twitter под ником soapachu обратил внимание на занимательный факт, который многие из нас в упор не замечали.

    Твит в короткие сроки набрал более 256,9 тысячи лайков и 42,2 тысячи ретвитов. В комментариях пользователь подтвердил данную теорию, добавив снимки очаровательных метисов. Мы собрали лучшие из пушистых доказательств в этом материале.

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    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото
    Что получится, если корги скрестить с другой породой: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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