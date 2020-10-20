Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
Перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили ощущение реальности
Есть люди, у которых чувство стиля в крови, и даже в черном мешке они могут выглядеть круто и органично. Однако это точно не про 13 королей моды из нашей подборки. Они тоже стараются нестандартно подходить к своим образам, но получается, мягко говоря, не очень.
Складывается ощущение, что перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили мозг и ощущение реальности.
Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.
В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.