Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили ощущение реальности

Есть люди, у которых чувство стиля в крови, и даже в черном мешке они могут выглядеть круто и органично. Однако это точно не про 13 королей моды из нашей подборки. Они тоже стараются нестандартно подходить к своим образам, но получается, мягко говоря, не очень.

Складывается ощущение, что перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили мозг и ощущение реальности.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.