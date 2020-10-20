  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех

    • Розсилка
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех

    Перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили ощущение реальности

    Есть люди, у которых чувство стиля в крови, и даже в черном мешке они могут выглядеть круто и органично. Однако это точно не про 13 королей моды из нашей подборки. Они тоже стараются нестандартно подходить к своим образам, но получается, мягко говоря, не очень.

    Складывается ощущение, что перед тем, как собраться на улицу, эти люди отключили мозг и ощущение реальности.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех
    Короли антистиля: курьезные фото людей, чье представление о моде вызывает смех

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies