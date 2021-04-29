Ирина Билык рассказала про конфликт с Вакарчуком после гибели Скрябина

«Единственное, что меня тогда очень обидело: что Слава Вакарчук сразу схватил нашу песню и побежал в студию петь и записывать ее»

Певица Ирина Билык стала гостьей спецвыпуска новой программы СТБ под названием «Мой секрет». В разговоре с ее ведущей Машей Ефросининой Ирина впервые раскрыла много скандальных деталей своей биографии. В частности, про гибель Андрея Скрябина и запрет Вакарчука петь на концерте.

«Перед гибелью Скрябина был сон. Он погиб в понедельник, а в субботу я еще с ним разговаривала. Длилась подготовка к моему сольному концерту во Дворце «Украина». И он тогда сказал, что готов со мной выйти на сцену на концерте. Я спросила, что мы будем петь, «Мовчати»? А он пообещал, что мы сделаем новую песню. Потом мне приснилась эта белая занавеска с черными мухами, а уже через час-два сказали, что Андрея нет. Я поняла, что этот сон был именно о нем. Я рыдала не как за другом, а как за братом.

Единственное, что меня тогда очень обидело: что Слава Вакарчук сразу схватил нашу песню и побежал в студию петь и записывать ее. А на подготовке к концерту на 40 дней во Дворце Спорта мы с ним еще спорили, кто какую строчку будет петь. Слава даже запретил коллективу играть вступление к песне. Он сказал, что будет играть один на рояле. Кто так делает? Ведь это трагедия именно этой группы… Тогда мне было жаль ребят, ведь это их боль и фронтмен».

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