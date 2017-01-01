Чёрная пятница: Трагедии и курьёзы на массовых распродажах

Самые неординарные происшествия чёрной пятницы

Всемирная история по случаю тотальных распродаж нередко оборачивается забавными курьёзами, когда несколько покупателей начинают спорить из-за одного оставшегося товара. Но, случается, эта магазинная активность оборачивается и более драматично. Мы отобрали примеры подобных случаев за последние годы. В 2008 году в Лонг-Айленде (США) толпа



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Самые неординарные происшествия чёрной пятницы

Всемирная история по случаю тотальных распродаж нередко оборачивается забавными курьёзами, когда несколько покупателей начинают спорить из-за одного оставшегося товара. Но, случается, эта магазинная активность оборачивается и более драматично. Мы отобрали примеры подобных случаев за последние годы.

В 2008 году в Лонг-Айленде (США) толпа покупателей насмерть затоптала 34-летнего сотрудника торгового центра Walmart Джимитая Дамура.

В 2009 году в супермаркете немецкого города Ахен несколько покупателей подрались из-за товара, что довело до госпитализации. Всё началось с того, что пожилой мужчина решил вырвать тележку для продуктов у женщины, которая приехала за покупками с матерью и братом, который оттолкнул старика. Однако обиженный мужчина догнал семейство в отделе сыров и затеял драку.

Ещё одна трагедия на чёрную пятницу произошла в 2012 году. 48-летний американец Арвинд Тандел отправился с женой и четырьмя дочерьми на ночную распродажу в один из магазинов. Возвращаясь из магазинов, он попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной. В результате две дочери из четырёх погибли. Причиной было то, что мужчина не спал 20 часов из-за беспрерывного хождения по магазинам. Кроме того, дочери были не пристёгнуты, так как по всему салону были разложены товары.

В 2013 году в Лас-Вегасе мужчина приобрёл в чёрную пятницу телевизор. Когда он нёс покупку из магазина к автомобилю, то его остановил злоумышленник. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать телевизор ему. В результате между ними завязалась потасовка и законный владелец телевизора получил несколько огнестрельных ранений в живот. Но они оказались не смертельными.

Один из самых странных курьёзов по случаю этих распродаж имел место в Китае, где чёрная пятница проводится в день холостяка, 11 ноября. В 2015 году на севере Поднебесной местные власти запретили курьерам использовать трёхколёсные электрические велосипеды. В связи с этим работники службы доставки вынуждены были пересесть на лошадей. Для этого животные были пригнаны с местных пастбищ.

Джерело: Факти