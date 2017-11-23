Провокационное фото легендарной модели взбудоражило сеть

Звезда предложила пикантную трактовку праздника

Знаменитая британская модель Наоми Кэмпбелл по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 23 ноября, выложила на свою страницу в Instagram провокационный снимок. На нём звезда предстаёт в чёрном нижнем белье, лёжа на богато накрытом столе, сообщает «Главком». «С Днем благодарения! Будьте благодарны за каждый свой

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Звезда предложила пикантную трактовку праздника

Знаменитая британская модель Наоми Кэмпбелл по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 23 ноября, выложила на свою страницу в Instagram провокационный снимок. На нём звезда предстаёт в чёрном нижнем белье, лёжа на богато накрытом столе, сообщает «Главком».

«С Днем благодарения! Будьте благодарны за каждый свой день», – подписала она фото.

Менее чем за сутки снимок собрал больше 100 тыс. отметок «нравится», а также активно разошёлся в прессе.

На этот праздник американцы обычно щедро накрывают стол. Главным блюдом застолья становится фаршированная индейка с клюквенным соусом. Также принято подавать вместе с ней тыквенный пирог.

В связи с этим отдельные комментаторы расценили такую композицию фото, как намёк на то, что сама Наоми Кэмпбелл является «индейкой на столе». Неоднозначности снимку придаёт ещё и тот факт, что в США бытует словесный каламбур. Некоторые называют этот праздник «Sex Giving Day», что созвучно «Тhanks Giving Day».