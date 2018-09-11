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    Курьез

    Дева Мария и святой Петр в кислотных цветах. В Испании испортили средневековую скульптуру

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    Дева Мария и святой Петр в кислотных цветах. В Испании испортили средневековую скульптуру
    DSF / AFP / East News

    Когда принцип «я так вижу» не всегда работает

    В поселке Раньядойро на севере Испании художница-любительница Мария Луиза Менендес отреставрировала деревянные скульптуры XV века, принадлежащие местной часовне. Жительница поселения раскрасила статуи Девы Марии, младенца Иисуса, святой Анны и святого Петра в яркие цвета.

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    «Я не профессионал, но мне всегда нравилось этим заниматься. Тем более статуи нуждались в реставрации», — заявила Менендес газете El Comercio. Женщина сообщила, что раскрасила скульптуры «так, как видела» и в те цвета, которые показались ей подходящими. Художница подчеркнула, что прихожанам понравилась ее работа.

    С критикой любительской реставрации выступила Ассоциация искусствоведов Испании. Представители организации заявили, что «оплакивают непрерывное разграбление страны».

    Джерело: Bird In Flight

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