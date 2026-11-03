Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Дружина короля Чарльза залишила його під зливою без парасольки: курйозні кадри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз з гумором відреагував на курйоз під час зливи
фото: РА

Карл ІІІ майже повністю змок, поки чекав на свою парасолю

Король Великої Британії Чарльз III потрапив в курйозну ситуацію через королеву-консорта Каміллу. Монарх опинився під зливою, в той час як його дружина втекла від нього із парасолькою. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Чарльз III і королева Камілла взяли участь у святкуванні  45-ї річниці незалежності острівної держави в Карибському морі, Антигуа. Однак під час урочистостей почалася злива, коли корол перебував на полі для гри в крикет. 

Королева Камілла пероюотримала парасольку під час зливи
Королева Камілла пероюотримала парасольку під час зливи
фото: РА

Тоді королеві Камілі надали парасольку і вона поспішала до королівської трибуни король та залишила короля Чарльза самого. Водночас монарху довелося постояти під дощем, він навіть самостійно пішов шукати парасольку, але зрештою повернувся стояти на своє місце, де навколо нього столи військові. Через кілька хвилин королю все ж принесли парасолю.  

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після цього король, ховаючись під парасолькою, вирушив оглянути військових. Коли він повернувся, натовп зустрів його оплесками та привітаннями. Проте зливе раптово закінчилася вже за пʼять хвлин. Зазначається, що королівське подружжя згадує цей епізод із гумором. 

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час офіційного візиту до Ірландії, опинився у курйозній ситуації. Коли монарх спілкувався з місцевими мешканцями, на його піджак потрапив пташиний послід. Серед публіки були й діти, які емоційно відреагували на курйоз.

Читайте також:

Теги: Король Чарльз III гумор Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологія з гумором на 1 листопада 2026 року
Гумористичний гороскоп на 1 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
31 жовтня, 21:00
Астрологія з гумором на 30 жовтня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 30 жовтня 2026 року для всіх знаків зодіаку
29 жовтня, 21:20
Астрологія з гумором на 27 жовтня 2026 року
Вівторок уже вимагає результатів, а кава ще не погодилася: гумористичний гороскоп на 27 жовтня 2026 року
27 жовтня, 04:45
Король Чарльз III прийняв Зеленського на аудієнції
Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III
14 жовтня, 18:17
Король Чарльз і королева Камілла одружилися 9 квітня 2005 року
Королева Камілла розповіла, чим її дратує король Чарльз
14 жовтня, 16:13
Племінниця короля Чарльза показала, як підросла її новонароджена донька (відео)
Племінниця короля Чарльза показала, як підросла її новонароджена донька (відео)
13 жовтня, 15:32
Юристи російського олігарха заявили, що немає доказів того, що він знав про фальсифікацію документів
Абрамович приховав мільярди та ухилився від податків через підроблені документи – BBC
13 жовтня, 11:12
Глава держави відзначив: важливо, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через ескалацію
Зеленський і прем’єр Британії готують спільні кроки у відповідь на російські атаки
10 жовтня, 21:58
Джордж Фентон помер у віці 79 років
Раптово помер композитор Джордж Фентон, автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»
6 жовтня, 13:45

Курйоз

Дружина короля Чарльза залишила його під зливою без парасольки: курйозні кадри
Дружина короля Чарльза залишила його під зливою без парасольки: курйозні кадри
Гумористичний гороскоп на 3 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гумористичний гороскоп на 3 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Країна туалетів. Норвегія іронічно відповіла Трампу на образу
Країна туалетів. Норвегія іронічно відповіла Трампу на образу
Вчителька 17 років не ходила на роботу, але отримувала зарплату: як їй це вдалося
Вчителька 17 років не ходила на роботу, але отримувала зарплату: як їй це вдалося
Гумористичний гороскоп на 2 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гумористичний гороскоп на 2 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гумористичний гороскоп на 1 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гумористичний гороскоп на 1 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
142K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua