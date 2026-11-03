Дружина короля Чарльза залишила його під зливою без парасольки: курйозні кадри

Король Чарльз з гумором відреагував на курйоз під час зливи

Карл ІІІ майже повністю змок, поки чекав на свою парасолю

Король Великої Британії Чарльз III потрапив в курйозну ситуацію через королеву-консорта Каміллу. Монарх опинився під зливою, в той час як його дружина втекла від нього із парасолькою. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Чарльз III і королева Камілла взяли участь у святкуванні 45-ї річниці незалежності острівної держави в Карибському морі, Антигуа. Однак під час урочистостей почалася злива, коли корол перебував на полі для гри в крикет.

Королева Камілла пероюотримала парасольку під час зливи фото: РА

Тоді королеві Камілі надали парасольку і вона поспішала до королівської трибуни король та залишила короля Чарльза самого. Водночас монарху довелося постояти під дощем, він навіть самостійно пішов шукати парасольку, але зрештою повернувся стояти на своє місце, де навколо нього столи військові. Через кілька хвилин королю все ж принесли парасолю.

Після цього король, ховаючись під парасолькою, вирушив оглянути військових. Коли він повернувся, натовп зустрів його оплесками та привітаннями. Проте зливе раптово закінчилася вже за пʼять хвлин. Зазначається, що королівське подружжя згадує цей епізод із гумором.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час офіційного візиту до Ірландії, опинився у курйозній ситуації. Коли монарх спілкувався з місцевими мешканцями, на його піджак потрапив пташиний послід. Серед публіки були й діти, які емоційно відреагували на курйоз.