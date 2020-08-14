Девушка случайно познакомилась с отцом на сайте для содержанок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам автора, она выложила несколько фотографий в купальнике и с закрытым лицом

Девушка рассказала на Reddit о том, как случайно познакомилась с собственным 54-летним отцом на сайте для поиска спонсора.

19-летняя девушка призналась, что несколько дней назад ее уволили, поэтому она зарегистрировалась на сайте Seeking Arrangements. «Это такой сайт, где глупые молодые девушки вроде меня знакомятся с богатыми мужчинами в возрасте, которые готовы оказать финансовую помощь в обмен на общение», — объяснила она.

По словам автора, она выложила несколько фотографий в купальнике и с закрытым лицом. На сайте она познакомилась с мужчиной, который также скрыл свое лицо на снимках в профиле. Девушка отметила, что для просмотра личных фотографий на Seeking Arrangements нужно получать разрешение от собеседника. Она отправила новому знакомому запрос, а затем одобрила запрос, поступивший от него.

«Затем я посмотрела на его фотографии. Это был мой отец. Мой очень женатый отец», — поделилась пользовательница Reddit. Она добавила, что моментально заблокировала мужчину, однако выразила опасения в том, что он мог увидеть ее фотографии, на которых было видно лицо.

«Он убьет меня, если узнает, что я была на том сайте. Но в то же время и он не должен быть там», — написала девушка и добавила, что совершенно не понимает, как ей следует себя вести. «Это кошмар наяву. Нужно ли сказать об этом маме? Нужно ли поговорить об этом с ним?» — обратилась она к пользователям Reddit и попросила помощи.

«Поверь мне, он сам не поднимет эту тему. Просто дай ему понять, что ты знаешь, что он пользуется этим сайтом», — порекомендовал WeezleyJ. Многие пользователи обратили внимание девушки на то, что она могла бы попросить помощи у родителей, а не встречаться с мужчинами за деньги. По их мнению, то, что отец пользуется этим сайтом, показывает, что у семьи есть деньги.

Некоторые отметили, что сочувствуют матери девушки и посоветовали автору поста рассказать ей о том, что муж изменяет ей или планирует изменить. «Мой совет совсем неэтичный, но я думаю, что следует поступить так: скажи, что твоя подруга узнала его на фотографиях, а ты зарегистрировалась, чтобы подтвердить, что это действительно он», — порекомендовал hrowaway_05122018.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.