Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей



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Благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров Феникс пошел на поправку и обрел дом

Пес по кличке Феникс был найден на улице в ужасающем состоянии — изуродованный, истощенный и обезвоженный. Волонтеры центра помощи животным «Лапы и когти» спасли несчастную, искалеченную собаку и сразу же отвезли ее в ветеринарную клинику.

На первый взгляд кажется, что пес пострадал от жестокого обращения. Но врачи выяснили, что у него тяжелое аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка. Эта болезнь вкупе с жизнью на улице привела к серьезным повреждениям кожи, слизистых и мышц на голове животного, из-за которых его внешний вид стал таким пугающим.

К счастью, теперь благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров Феникс пошел на поправку и обрел дом. Он ведет себя как самый обычный пес — весело играет в перетягивание каната, задорно лает и даже спит на собственной лежанке. Увы, его внешний вид навсегда останется таким, а гулять он сможет только с кремом от солнца и в одежде. Но Феникс не отчаивается! Ведь у него уже есть самое главное для любой собаки — человеческая забота и внимание.

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