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    Жизнь

    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей

    • Розсилка
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей

    Благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров Феникс пошел на поправку и обрел дом

    Пес по кличке Феникс был найден на улице в ужасающем состоянии — изуродованный, истощенный и обезвоженный. Волонтеры центра помощи животным «Лапы и когти» спасли несчастную, искалеченную собаку и сразу же отвезли ее в ветеринарную клинику.

    На первый взгляд кажется, что пес пострадал от жестокого обращения. Но врачи выяснили, что у него тяжелое аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка. Эта болезнь вкупе с жизнью на улице привела к серьезным повреждениям кожи, слизистых и мышц на голове животного, из-за которых его внешний вид стал таким пугающим.

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    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей
    Спасение искалеченного пса растрогало пользователей соцсетей

    К счастью, теперь благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров Феникс пошел на поправку и обрел дом. Он ведет себя как самый обычный пес — весело играет в перетягивание каната, задорно лает и даже спит на собственной лежанке. Увы, его внешний вид навсегда останется таким, а гулять он сможет только с кремом от солнца и в одежде. Но Феникс не отчаивается! Ведь у него уже есть самое главное для любой собаки — человеческая забота и внимание.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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    в мире животных животные болезнь
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