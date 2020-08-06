В России региональное телевидение выпустило репортаж с открытия биотуалета



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Женщина рассказала, что она и ее коллеги долго мучались, потому что справляли нужду, где придется

В эфире российской ГТРК «Вятка» в конце июля вышел сюжет об открытии биотуалета на конечной остановке общественного транспорта. В репортаже говорится, что обычные люди этим туалетом пользоваться не смогут.

Корреспондент рассказала о первых посетителях туалета на остановке «Боровая улица», предназначенного для водителей и кондукторов, и взяла у одной из них интервью. Женщина рассказала, что она и ее коллеги долго мучались, потому что справляли нужду, где придется, а теперь оценили кабинку по достоинству.

Сейчас сюжет доступен только в соцсетях, с сайта ГТРК его удалили.Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.