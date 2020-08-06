  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    В России региональное телевидение выпустило репортаж с открытия биотуалета

    • Розсилка
    В России региональное телевидение выпустило репортаж с открытия биотуалета

    Женщина рассказала, что она и ее коллеги долго мучались, потому что справляли нужду, где придется

    В эфире российской ГТРК «Вятка» в конце июля вышел сюжет об открытии биотуалета на конечной остановке общественного транспорта. В репортаже говорится, что обычные люди этим туалетом пользоваться не смогут.

    Корреспондент рассказала о первых посетителях туалета на остановке «Боровая улица», предназначенного для водителей и кондукторов, и взяла у одной из них интервью. Женщина рассказала, что она и ее коллеги долго мучались, потому что справляли нужду, где придется, а теперь оценили кабинку по достоинству.

    Сейчас сюжет доступен только в соцсетях, с сайта ГТРК его удалили.Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

     Читайте также: Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это
    телевидение курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ