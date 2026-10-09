Дональд Трамп зʼявився на публіці у бюджетному костюмі: яка ціна

Журналісти звернулися за коментарем про костюм Трампа до Білого дому

Президент США Дональд Трамп показався під час мітингу у Небрасці в костюмі від маловідомого бренду. Американські ЗМІ активно обговорюють вбрання глави Білого дому через вартість костюму, яка сягає кількох сотень доларів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на CNN.

Дональд Трамп під час мітингу він розмахував руками, а на одному з кадрів розкрив свій піджак, нібито демонструючи своє вбрання. Так преса помітила на його піджаку бірку із назвою бренду костюму.

Президент одягнув синій костюм від бренду одягу Jos. A. Bank. На офіційному сайті схожий костюм продається наразі зі знижкою за $279 (близько 12,5 тис. грн). Ціна без знижки – $375. Загалом бренд пропонує різні моделі костюмів, які можна придбати орієнтовно від $200 до $700.

Трамп одягнув синій костюм від бренду одягу Jos. A. Bank за $279 фото: скриншот josbank.com

Саме вартість костюму привернула увагу медіа, адже Дональд Трамп відомий чималими статками. Він надає перевагу дорогому взуттю, костюмам та розкішному стилю життя загалом.

Дональд Трамп зʼявився на публіці у бюджетному костюмі фото: кадр з відео

Зазначимо, за даними Forbes, станом на 9 жовтня 2026 року статки Дональда Трампа становлять $6,9 млрд. Водночас у рейтингу Forbes 400 за 2026 рік, станом на вересень, його капітал оцінено в $7 млрд.

Тож костюм за $279 здивував журналістів, зокрема видання CNN звернулося за коментарем до Білого дому, щоб дізнатися про вбрання президента. Журналісти також звернули увагу на те, що костюм Jos. A. Bank має лінійку American Bespoke, яку рекламують як виготовлену у США. Однак бірки на сайті бренду відрізняються від тих, що були на піджаку Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп показався у незвичному образі, чим занепокоїв мережу. Глава Білого дому зустрів президента Китаю Сі Цзіньпіна у теплому пальті та рукавичках попри теплу погоду. Мережу зацікавили саме рукавиці, в яких показався Трамп. Глядачі припустили, що так президент вирішив приховати синці на руках.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо став зіркою мережі через своє взуття. Політик прибув до Білого дому у черевиках, які виявилися йому завеликими, що стало темою для обговорень та нових мемів у мережі.