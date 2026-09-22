Макрон обговорив із Трампом енергетичне перемир’я України та Росії

Французький президент розкрив ще одну тему переговорів із Трампом, яку планує окремо порушити під час зустрічі із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливий мораторій на удари України та Росії по енергетичній інфраструктурі. Окрему увагу лідери приділили посиленню української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Макрон розповів журналістам, що провів із Трампом «дуже хорошу» та «дуже конструктивну» розмову щодо російсько-української війни. За його словами, сторони погодилися з необхідністю посилення оборонних можливостей України.

«У нас відбулася тривала дискусія щодо України та Росії, щодо необхідності швидшої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони», – заявив Макрон.

Французький президент не став розкривати подробиці можливих домовленостей, однак підтвердив, що однією з тем стала ідея припинення ударів по об'єктах енергетичного сектору. Це питання Макрон також планує обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції наголосив, що підтримка української енергетичної системи залишається одним із пріоритетів. Макрон також висловив сподівання, що просунутися в цьому питанні вдасться під час Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Після неї український президент повідомив, що сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН. Зеленський тоді заявив про наявність ідей щодо деескалації та вирішення питань енергетичної і продовольчої безпеки.

Раніше Трамп закликав Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Київ пов'язав можливість такого кроку із взаємним припиненням російських атак. Зеленський заявляв про готовність підтримати енергетичне перемир'я за умови відповідних кроків із боку Москви.