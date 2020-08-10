Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)



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Собака по кличке Пенелопа завоевывает сердечки людей своими гримасами

Многие люди заводят себе питомцев, чтобы те стали их компанией и поднимали им настроение, и некоторые животные справляются с этой задачей на все 110%. Американка Кайла Харви завела себе левретку по кличке Пенелопа, когда ее младший ребенок пошел в детский сад, и женщина стала оставаться дома одна. Ее компаньонкой стала Пенелопа, у которой нашелся редкий талант — строить такие мордочки, что с нее смеется не только хозяйка, но и подписчики в Инстаграме.

Пенелопа — 3-летняя левретка, которая живет вместе со своей хозяйкой Кайлой Харви в американском городе Гарднер, штат Канзас.

По словам Кайлы, собаку она купила, когда ее младший ребенок должен был пойти в детский сад. У женщины есть хроническая болезнь, из-за которой она не может ходить на работу, поэтому как только ее дети уходили в детсад или школу, она оставалась одна. Чтобы у нее была хоть какая-то компания, Кайли купила себе собаку, и она стала для нее идеальной спутницей!

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Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

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