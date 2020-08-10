  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)

    • Розсилка
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)

    Собака по кличке Пенелопа завоевывает сердечки людей своими гримасами

    Многие люди заводят себе питомцев, чтобы те стали их компанией и поднимали им настроение, и некоторые животные справляются с этой задачей на все 110%. Американка Кайла Харви завела себе левретку по кличке Пенелопа, когда ее младший ребенок пошел в детский сад, и женщина стала оставаться дома одна. Ее компаньонкой стала Пенелопа, у которой нашелся редкий талант — строить такие мордочки, что с нее смеется не только хозяйка, но и подписчики в Инстаграме.

    Пенелопа — 3-летняя левретка, которая живет вместе со своей хозяйкой Кайлой Харви в американском городе Гарднер, штат Канзас.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)
    Дурашливая собака покорила хозяйку и подписчиков своими эмоциями (фото)

    По словам Кайлы, собаку она купила, когда ее младший ребенок должен был пойти в детский сад. У женщины есть хроническая болезнь, из-за которой она не может ходить на работу, поэтому как только ее дети уходили в детсад или школу, она оставалась одна. Чтобы у нее была хоть какая-то компания, Кайли купила себе собаку, и она стала для нее идеальной спутницей!

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    дети детский сад курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ