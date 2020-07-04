Джоан Роулинг заявила, что менструации бывают только у женщин. Фанаты ей не поверили



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Писательница Джоан Роулинг

Позиция фанатов Роулинг вторит заявлениям главных звезд поттерианы

Два крупных фанатских сайта с аудиторией более миллиона человек, посвященных поттериане, объявили о том, что больше не будут использовать фото Джоан Роулинг и упоминать ее в своих материалах, а также уберут ссылки на ее личный сайт. Причина санкций по отношению к автору «Гарри Поттера» проста: ее по-прежнему считают трансфобом из-за скандального высказывания о том, что месячные бывают только у женщин. По словам создателей сайтов, взгляды Роулинг расходятся с их позицией, как и с посылом ее книг.

«Джоан Роулинг продвигает губительные и опровергнутые мнения о том, что значит быть трансгендером. Ее взгляды не стыкуются с посылом принятия, который мы видим в ее книгах и в нашем сообществе»

Позиция фанатов Роулинг вторит заявлениям главных звезд поттерианы: Дэниела Редклиффа, Эммы Уотсон, Руперта Гринта, Эдди Редмэйна и других актеров, считающих, что трансгендерные женщины — тоже женщины, а Джоан обидела их своими высказываниями. Многие поттероманы сводят татуировки, посвященные любимым героям, чтобы выразить свое недовольство трансфобией автора. Кроме того, четверо писателей ушли из литературного агентства Роулинг после того, как компания отказалась извиниться перед ЛГБТ-сообществом.