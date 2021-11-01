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    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали

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    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали

    А какое из этих платьев понравилось вам больше всего?

    Когда девушка начинает готовиться к такому важному событию в своей жизни как свадьба, первое, о чем она задумывается, так это об идеальном платье. И это совсем не удивительно, ведь в этот праздничный день невеста желает собрать сотни восхищенных взглядов.

    Однако для того, чтобы поразить гостей своим нарядом, совсем не обязательно тратить уйму денег, ведь свадебное платье мечты неожиданно для самой себя можно отыскать и на барахолке, и в секонд-хенде по очень даже скромной цене! Именно так и поступили героини из нашей сегодняшней подборки.

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    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали
    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: курьез свадьба
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    Эти девушки отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенды и не прогадали