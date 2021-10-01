WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы

Фото, которые стали победителями в 2021 году

Как-то раз фотографы дикой природы собрались и подумали: «А не устроить ли нам соревнование?». Так появился WildArt Photographer Of The Year – конкурс, который стартовал еще в начале этого года и все еще продолжается.

Состоит он из 10 тематических конкурсов: лучшее фото глаз, лучший свет в кадре и так далее, и жюри из профессиональных фотографов выбирает победителей каждый месяц. А это значит, что мы с вами можем полюбоваться лучшими фото животных, птиц и даже насекомых!

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.