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    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы

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    Фото:&nbsp;Tyler Reber - WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    Фото: 
    Tyler Reber

    Фото, которые стали победителями в 2021 году

    Как-то раз фотографы дикой природы собрались и подумали: «А не устроить ли нам соревнование?». Так появился WildArt Photographer Of The Year – конкурс, который стартовал еще в начале этого года и все еще продолжается.

    Состоит он из 10 тематических конкурсов: лучшее фото глаз, лучший свет в кадре и так далее, и жюри из профессиональных фотографов выбирает победителей каждый месяц. А это значит, что мы с вами можем полюбоваться лучшими фото животных, птиц и даже насекомых!

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    Amit Eshel
    Jeremy Robbins
    Devon Jenkin
    Fabio Sartori
    Tibor Kercz
    Amit Eshel
    Drew Gibson
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    D’Artagnan Sprengel
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    Tyler Reber
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы
    Pål Hermansen
    Merkats in the Makadikadi Salt Pan, Botswana
    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: фотография курьез
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    WildArt Photographer Of The Year. Лучшие кадры с конкурса фотографов дикой природы