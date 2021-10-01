На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи

Звери не унесли вещи далеко

Как сообщают СМИ, певица Шакира подверглась нападению диких кабанов в одном из парков Барселоны. Сама артистка не пострадала, однако животным удалось утащить в лес ее сумку и телефон.

Тем не менее и их потом удалось найти, потому что звери не унесли вещи далеко.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.