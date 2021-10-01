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    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи

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    Певица Шакира - На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    Певица Шакира

    Звери не унесли вещи далеко

    Как сообщают СМИ, певица Шакира подверглась нападению диких кабанов в одном из парков Барселоны. Сама артистка не пострадала, однако животным удалось утащить в лес ее сумку и телефон.

    Тем не менее и их потом удалось найти, потому что звери не унесли вещи далеко.

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    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи
    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    На певицу Шакиру напали дикие кабаны и украли ее вещи