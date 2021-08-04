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    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно

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    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно

    Папа прививает ребенку свой стиль с первых дней жизни

    Практически все будущие отцы мечтают о сыне и это логично. Во-первых, можно научить его тому, что сам знаешь и любишь, всем этим мужским развлечениям. Во-вторых, не надо сюсюкаться, мужик же растет!

    В третьих, не придется потом кулаки сжимать и зубами скрипеть, когда к твоей принцессе начнут всякие женихи прыщавые наведываться. Но если родилась дочь, папа будет ей рад так, что и словами не выразить. Потому что отцовская любовь — это вещь очень сентиментальная и трогательная.

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    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно
    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно

    «Прививает ребенку свой стиль с первых дней жизни», «Мое любимое фото с дочерью на каком-то семейном празднике», «Папа потихоньку приобщает ребенка к домашним делам», «Им очень нравится проводить время вместе», «Первая спортивная медаль дочери! Папа гордится как никто другой!», «Просто сын подбежал к отцу, чтобы шепнуть на ушко, как он его любит», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: дети семья курьез
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    Эти фото наглядно покажут, что отцовская любовь – это всегда очень трогательно