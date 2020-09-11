Эти мужчины были ярыми противниками домашних животных. А теперь это их любимые пушистые дети (фото)



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Собрали для вас фотографии мужчин, которые когда-то были категорически против

Вот так бывает: хочется завести котика или собачку, но суровый папа стучит кулаком по столу и говорит свое веское нет. Ну или муж. Зато угадайте, кто будет целыми днями обниматься с этим котиком, если его все же удастся завести. Мы собрали для вас фотографии мужчин, которые когда-то были категорически против. А что сейчас? Смотрите сами, фотографии говорят лучше слов!

«На прошлой неделе все кошки были тупыми», «А теперь «умненький котик любит сидеть на правом плече, а не на левом», «Мой азиатский папа не рос с животными и всегда был против любого домашнего питомца», «Мой папа тогда: «Собаки — это слишком большая ответственность», «Забыл поприветствовать жену и детей. Он скучал по своему «малышу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.