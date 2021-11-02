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    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото

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    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото

    Подборка кулинарных провалов

    В теории нет ничего сложного в том, чтобы превратить продукты в еду. Человек же всеядное существо, не так ли? Так что если не выходит красиво, если совсем не аппетитно, и откровенно стыдно – сваливаем все в кучу, закрываем глаза и жуем молча.

    Берите пример со свинок, они всегда довольно чавкают, прекрасно набирают вес и не жалуются. А еще это спасет много-много нервов как самих горе-поваров, так и тех бедолаг, которым придется вкушать их ужасную стряпню.

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    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото
    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото

    «Мои пирожные смотрят на меня с явной укоризной», «Как раз и навсегда сделать так, чтобы дети больше не просили странные торты», «Виноград в шоколаде. А что поделать, если у меня не было клубники, как по рецепту?», «Сын 3-х лет прочитал, что горох полезный, и возжелал бутерброд с ним», «Скажите свое мнение – неужели кедровые орешки в пироге реально похожи на жуков?», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: шутки курьез
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    После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото