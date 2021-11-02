После таких «шедевров» повара отрекаются от своей профессии. Курьезные фото

Подборка кулинарных провалов

В теории нет ничего сложного в том, чтобы превратить продукты в еду. Человек же всеядное существо, не так ли? Так что если не выходит красиво, если совсем не аппетитно, и откровенно стыдно – сваливаем все в кучу, закрываем глаза и жуем молча.

Берите пример со свинок, они всегда довольно чавкают, прекрасно набирают вес и не жалуются. А еще это спасет много-много нервов как самих горе-поваров, так и тех бедолаг, которым придется вкушать их ужасную стряпню.

«Мои пирожные смотрят на меня с явной укоризной», «Как раз и навсегда сделать так, чтобы дети больше не просили странные торты», «Виноград в шоколаде. А что поделать, если у меня не было клубники, как по рецепту?», «Сын 3-х лет прочитал, что горох полезный, и возжелал бутерброд с ним», «Скажите свое мнение – неужели кедровые орешки в пироге реально похожи на жуков?», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.