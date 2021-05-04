В Испании создали роборуку для приготовления паэльи (видео)

Разработчики считают, что робот может выполнять тяжелую работу и позволит поварам сосредоточиться на творчестве

В Испании создали первую в мире роборуку для приготовления паэльи — национального испанского блюда из риса с добавлением морепродуктов, овощей и курицы. Интерес к «паэльеро», разработанному компаниями Mimcook и br5, проявили многие гостиничные и ресторанные сети. Об этом сообщает The Guardian.

Для использования робота нужно выбрать программу готовки и загрузить продукты. Робот, работающий со специальной компьютеризированной рукой, приготовит все сам. Разработчики считают, что роборука может выполнять за человека тяжелую работу и позволит ему сосредоточиться на творчестве.

По словам основателя br5 Энрике Лилло, многофункциональный робот может готовить не только паэлью. Например, если подключить роборуку к фритюрнице, она сможет пожарить картофель, при работе с грилем — пожарить котлеты для гамбургера, а при подключении к духовке — приготовить пиццу или круассаны.

Чтобы не обидеть жителей Валенсии, Лилло называет паэлью, приготовленную роборукой, «блюдом из риса». «Но это все равно довольно забавно, потому что паэлья — это сама сковорода, а не еда, которую вы готовите», — добавил он.

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