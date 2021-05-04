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    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото

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    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото

    Для любителей экстремального купания

    Люди проводят не так много времени в ванной (по сравнению с залом или кухней), поэтому уделяют не так много времени продумываю дизайна этой комнаты. А те, кто в ответе за создание горе-уборных из нашего материала, судя по всему, вообще не парился и действовал по принципу «и так сойдет».

    Ну, а как иначе объяснить эти 13 ужасных дизайнерских решений, которые точно нельзя назвать стильными или функциональными.

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    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото
    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото
    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото
    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото
    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото
    Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

    Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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    Теги: шутки курьез
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