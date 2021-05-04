Примеры неудачного дизайна ванных, которые вас повеселит. Курьезные фото

Для любителей экстремального купания

Люди проводят не так много времени в ванной (по сравнению с залом или кухней), поэтому уделяют не так много времени продумываю дизайна этой комнаты. А те, кто в ответе за создание горе-уборных из нашего материала, судя по всему, вообще не парился и действовал по принципу «и так сойдет».

Ну, а как иначе объяснить эти 13 ужасных дизайнерских решений, которые точно нельзя назвать стильными или функциональными.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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