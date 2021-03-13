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    Ей точно 40? Кореянка прославилась из-за поразительного сходства с 20-летней дочерью

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    Ей точно 40? Кореянка прославилась из-за поразительного сходства с 20-летней дочерью

    Публикация khee5019 набрала больше 10 миллионов просмотров

    Стилистка по волосам из Кореи сняла совместное с матерью видео и удивила поклонников. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

    Блогерша с никнеймом khee5019 опубликовала ролик, на котором станцевала вместе с родительницей. Отмечается, что автору поста 20 лет, а ее матери — 44 года. На кадрах старшая женщина запечатлена в рваных джинсах и атласной блузке, в то же время ее дочь попозировала в серых брюках, белой футболке и черном пиджаке.

    @khee5019

    #ladidida ladididi 둘째딸@inhawlee12 엄마랑 닮은듯 안닮은듯 딸래미미성년자때 결혼 한거 아닙니다~ 젊게 봐주셔서 감사해용#soonent

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    Публикация khee5019 набрала больше 10 миллионов просмотров. Пользователи не смогли отличить мать от дочери и принялись писать комплименты женщине по поводу ее молодого внешнего вида. «Я подумал, что вы сестры», «Она выглядит в 40 на все 20», «Она что, вампир?», «Какая у вас красивая мать, я в шоке», «Корейцы бессмертные», — высказывались комментаторы.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: TikTok новости
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