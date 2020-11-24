Новый рекорд: 16-летняя тиктокерша набрала 100 млн подписчиков всего за 1,5 года

Для аналогичного рекорда на YouTube блогеру PewDiePie понадобилось девять лет

Шестнадцатилетняя блогерша Чарли Дамелио стала первым тиктокером, на аккаунт которого подписались больше 100 миллионов пользователей. В популярной видеосети она выкладывает ролики с танцами под популярные треки.

The Verge отмечает, что добиться этого ей удалось также в рекордные сроки — всего за 1,5 года. При этом шведскому блогеру PewDiePie понадобилось девять лет, чтобы набрать 100 миллионов подписчиков на YouTube.

Вероятно, Дамелио могла бы стать рекордсменов в TikTok еще раньше, но в середине ноября этому помешал ее ролик на YouTube. Девушка опубликовала видео семейного ужина, которое разочаровало поклонников. Многие посчитали, что во время трапезы Дамелио неуважительно вела себя с шеф-поваром, а также будто бы обезличила людей, подписанных на нее, назвав их просто числом.

@charlidamelio THANK YOU ALL SO SO SO SO MUCH FOR 99 MILLION I CANNOT WAIT TO SHARE WHAT I HAVE IN STORE FOR YOU ALL VERY SOON!! I LOVE YOU dc @jaedengomezz original sound - jaedengomez

На тот момент у блогерши было 98,8 млн подписчиков в TikTok, но после публикации этого видео от нее стали массово отписываться. Из-за этого инцидента девушка потеряла не менее полумиллиона подписчиков.

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