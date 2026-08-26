Голий прокурор розгулював Польщею та відправляв суддям пікантні фото – деталі курйозу

Прокурор неодноразово звинувачувався у домаганнях

У Польщі в місті Свідниця місцевий прокурор голим бігав за пивом та відправляв суддям інтимні фото. Нині суд розглядає справу посадовця та водночас він продовжує отримувати зарплату. Про це пише «Главком» із посиланням на Wprost.pl.

Оголені прогулянки польського прокурора

Перший інцидент за участю польського прокурора стався у вересні 2021 року. Чоловік вийшов прогулятися, а також зайшов до магазину, щоб купити пиво. Однак він був повністю голий, тоді його затримала поліція. Це сталося на момент відпустки посадовця.

У справі прокурора зазначають як Мацея В. Проти нього відкрили дисциплінарне провадження. Тож чоловіку загрожувало звільнення, але це була не перша його витівка.

У 2017 році чоловік ходив голим під час виїзного тренінгу, він також домагався жінок. Тоді ж він не отримав покарання, однак після другого подібного вчинку проти нього висунули звинувачення. Врешті прокурору зменшили зарплату.

Нічні дзвінки та інтимні фото

Крім того, Мацей дзвонив вночі одній із працівниць суду, а також відправляв їй свої інтимні фото зі словами: «Вибач, що голий». Також у повідомленнях він пропонував жінкам із суду голими відвідати уроки плавання. Відомо, що Мацей кілька разів зʼявлявся у громадських басейнах оголеним. Він агресивно реагував на зауваження адміністрації.

Після усіх інцидентів прокурор повернувся на роботу, однак його відправили у відпустку. Наразі розгляд справи прокурора триває. Ба більше, у вирі всіх подій Мацея хотіли підвищити, про це клопотав прокурор Богдан Свєнчковський, який нині обіймає посаду голови Конституційного суду Польщі.

Наразі Мацей продовжує отримувати зарплату прокурора у розмірі половини свого окладу, однак залишається відстороненим від службових обовʼязків. До слова, раніше прокурор-чоловік уже притягувався до дисциплінарної відповідальності. Він домагався працівниці поліції у стані алкогольного спʼяніння. За це він отримав догану. Врешті справу закрили.

Нагадаємо, у Польщі розгорівся скандал через допис місцевого депутата Радомщанського повіту від Польської селянської партії (PSL) Войцеха Слюсарчика. Посадовець опублікував мем із зображенням Марти Навроцької, водночас образивши її чоловіка, президента Польщі Кароля Навроцького. Зокрема, посадовець порівняв президента зі Шреком, а його дружину з Фіоною.