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Прем'єр Індії рознервував Путіна своїми вимогами припинити війну (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Путін нервово стукав ногами під час своїх промов
колаж: glavcom.ua

Коліна Путіна самовільно смикалися під час зустрічі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак під час пресконференції російський диктатор не обійшовся без курйозів. У нього смикалися ноги. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Так, на початку зустрічі Моді з Путіним потисли одне одному руки та позували на камери. Зрештою вони сіли на стільці та почали розмову. Однак перед тим, як привітатися із присутніми в залі, Путін почав дригати ногами. Коліна диктатора кілька разів смикалися в різні сторони та підіймалися, нібито, самовільно. 

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Потім Путін спробував сісти інакше, однак продовжив конвульсивно смикати стопами під час кожної зі своїх промов. Після тривалої промови Моді Путін теж мав слово. Однак, читаючи заготовлений текст із папірця, диктатор кілька разів обмовився та із зусиллям вимовив кілька речень.

Як розповідав «Главком», прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до завершення війни проти України.

Моді заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни, і продовжить це робити. Прем'єр Індії наголосив, що кожен день війни «відкидає людство назад», та закликав перейти до завершення бойових дій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон. Путін брав участь у роботі форуму, присвяченого Міжнародному року миру і довіри, Міжнародному дню нейтралітету та 30-річчю постійного нейтралітету Туркменістану. Інцидент стався, коли російському лідеру надали слово. На відеозаписі видно, як Путін сидить за столом перед мікрофоном, починає щось читати з аркуша, проте звук відсутній.

Також повідомлялося, російський президент Володимир Путін потрапив у черговий курйоз. Диктатора помітили за дивним заняттям, коли він гладив пасажирський літак у Льотно-дослідницькому інституті (ЛДІ) імені М.М. Громова в підмосковному Жуковському. Коли Путін опинився у кабіні пілотів пасажирського регіонального літака Sukhoi SJ-100, він почав дивно поводитися. Російський президент почав пестити частини літака з незвичним виразом обличчя. У цей момент Путін виглядав задоволеним.

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Теги: росія путін Індія гумор відео

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