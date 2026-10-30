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Фінляндія та Норвегія відкривають новий канал переговорів із РФ – Bloomberg

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Фінляндія та Норвегія відкривають новий канал переговорів із РФ – Bloomberg
Александр Стубб та Йонас Гар Стьоре обговорюють спільні дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні
Фото: Bloomberg

Лідери двох країн намагаються налагодити прямий діалог Європи з Москвою та підготувати ґрунт для участі інших європейських держав у мирному процесі

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре взяли на себе роль посередників у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Їхня мета – створити додатковий канал комунікації між європейськими країнами та Кремлем на тлі змін у підході США до мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Стубб і Стьоре прагнуть налагодити неформальні контакти з російським керівництвом, які згодом можуть відкрити шлях до безпосередньої участі найбільших європейських держав у переговорах.

Президент Фінляндії запевняє, що обидва лідери діють «на 100% в інтересах України». Їхня дипломатична ініціатива передбачає проведення попередніх консультацій із Москвою без претензій на представництво всієї Європи.

27 жовтня Стубб і Стьоре провели 90-хвилинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Контакт відбувся за погодженням з українською стороною та був пов'язаний із підготовкою тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Під час розмови європейські лідери наголосили на необхідності деескалації та припинення війни. Водночас Москва не продемонструвала готовності змінити свої основні вимоги.

Після переговорів із Путіним Стубб і Стьоре зв'язалися з президентом України Володимиром Зеленським та поінформували його про результати розмови.

Зеленський подякував партнерам за дипломатичні зусилля. За його словами, під час контакту з російським керівництвом вони порушували питання припинення атак на українську енергетику та інфраструктуру.

Водночас поки немає рішення про надання лідерам Фінляндії та Норвегії офіційного мандата на ведення переговорів від імені Європейського Союзу.

27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели переговори з Путіним. Розмову ініціювали європейські лідери за погодженням із Києвом. Вони обговорили перспективи завершення війни та майбутні переговори в Абу-Дабі.

Згодом Зеленський розкрив деталі мирних ініціатив партнерів. За його словами, після розмови Стубба та Стьоре з Путіним виникло враження, що російська сторона серйозно налаштована на участь у запланованій зустрічі переговорних груп.

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Теги: Фінляндія Норвегія переговори

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