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Танцює із пінгвінами в Антарктиці. Полярник з Рівненщини став зіркою мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Науковець Олег Горяінов розповів, чим займається в Антарктиці
фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

Відео Олега Горяінова з Антарктики стали популярними у мережі

Біолог Олег Горяінов перебуває в Українській антарктичній експедиції на станції «Академік Вернадський». Науковець демонструє у соцмережах свою роботу та публікує кумедні відео з мешканцями Антарктики, які збирають сотні тисяч переглядів у TikTok та Instagram. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Рівне.

Олег Горяінов має чимало обов’язків у рамках експедиції в Антарктиці, однак він знаходить вільний час, щоб насолодитися краєвидами острова та поділитися цим зі своєю аудиторією. Ведення блогу допомагає полярнику відволіктися від роботи та думками повернутися в Україну, адже він вже сумує за домом. За словами біолога, ці відео допомагають не лише йому, але й українцям.

Науковець Олег Горяінов перебуває в експедиції в Антарктиці
Науковець Олег Горяінов перебуває в експедиції в Антарктиці
фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

«Людям подобається, вони лайкають, коментують, кажуть, що певною мірою це допомагає їм якби так відволіктися від тих всіх подій, що відбуваються в Україні, тому я також досить таки радий, що можу якось допомогти людям відпочити», – розповів рівнянин.

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Олег Горяінов знімає пінгвінів, тюленів та краєвиди Антарктиди. В одному із відео, що зібрало чимало переглядів, біолог показує дитинчат тюленя Ведделла. «В нашому районі нещодавно тюлені Ведела народжували своїх щенят. Тому з певних таких наукових причин ми до них під'їжджали. І у вільний час я відзняв просто цікаве відео, коли тюлень Ведела видав досить смішні звуки. І людям це дуже сподобалось. Відео назбирало десь приблизно 200-300 тисяч переглядів», – розповів чоловік.

Танцює із пінгвінами в Антарктиці. Полярник з Рівненщини став зіркою мережі фото 1
фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

Науковець також публікує відео із танцями, одне з них він записав на тлі десятків пінгвінів, у TikTok це відео зібрало понад 150 тис. переглядів. Водночас відеоролик, де він показав один зі своїх робочих днів, зібрав майже мільйон переглядів.

Відео Олега Горяінова з Антарктики збирають сотні тисяч переглядів
Відео Олега Горяінова з Антарктики збирають сотні тисяч переглядів
фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

В Антарктиці біолог займається спостереженням за пінгвінами, зокрема відстежує їхнє поширення, чисельність та розмноження. Його робота зосереджена на трьох видах пінгвінів: Аделі, субантарктичних та антарктичних. «Насправді, спостерігати за ними – це ще те задоволення. Хтось може в когось вкрасти камінчик, хтось може, грубо кажучи, побитися за той камінчик, хтось може просто ліниво грітися на сонечку, тому, окрім роботи, можна просто посидіти з ними, прикинутися за свого, вони будуть тебе розглядати, тому досить цікаво провести час», – поділився полярник.

Нагадаємо, українські науковці показали кадри морських котиків, які мають незвичайне забарвлення шкіри та шерсті. Вчені розповіли, в чому їхня особливість та як незвичне забарвлення впливає на життя ластоногих в Антарктиці. 

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Теги: полярники Антарктида відео наука вчені гумор

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