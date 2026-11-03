Танцює із пінгвінами в Антарктиці. Полярник з Рівненщини став зіркою мережі

Відео Олега Горяінова з Антарктики стали популярними у мережі

Біолог Олег Горяінов перебуває в Українській антарктичній експедиції на станції «Академік Вернадський». Науковець демонструє у соцмережах свою роботу та публікує кумедні відео з мешканцями Антарктики, які збирають сотні тисяч переглядів у TikTok та Instagram. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Рівне.

Олег Горяінов має чимало обов’язків у рамках експедиції в Антарктиці, однак він знаходить вільний час, щоб насолодитися краєвидами острова та поділитися цим зі своєю аудиторією. Ведення блогу допомагає полярнику відволіктися від роботи та думками повернутися в Україну, адже він вже сумує за домом. За словами біолога, ці відео допомагають не лише йому, але й українцям.

Науковець Олег Горяінов перебуває в експедиції в Антарктиці фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

«Людям подобається, вони лайкають, коментують, кажуть, що певною мірою це допомагає їм якби так відволіктися від тих всіх подій, що відбуваються в Україні, тому я також досить таки радий, що можу якось допомогти людям відпочити», – розповів рівнянин.

Олег Горяінов знімає пінгвінів, тюленів та краєвиди Антарктиди. В одному із відео, що зібрало чимало переглядів, біолог показує дитинчат тюленя Ведделла. «В нашому районі нещодавно тюлені Ведела народжували своїх щенят. Тому з певних таких наукових причин ми до них під'їжджали. І у вільний час я відзняв просто цікаве відео, коли тюлень Ведела видав досить смішні звуки. І людям це дуже сподобалось. Відео назбирало десь приблизно 200-300 тисяч переглядів», – розповів чоловік.

Науковець також публікує відео із танцями, одне з них він записав на тлі десятків пінгвінів, у TikTok це відео зібрало понад 150 тис. переглядів. Водночас відеоролик, де він показав один зі своїх робочих днів, зібрав майже мільйон переглядів.

Відео Олега Горяінова з Антарктики збирають сотні тисяч переглядів фото: Іnstagram.com/oleg_horyainov

В Антарктиці біолог займається спостереженням за пінгвінами, зокрема відстежує їхнє поширення, чисельність та розмноження. Його робота зосереджена на трьох видах пінгвінів: Аделі, субантарктичних та антарктичних. «Насправді, спостерігати за ними – це ще те задоволення. Хтось може в когось вкрасти камінчик, хтось може, грубо кажучи, побитися за той камінчик, хтось може просто ліниво грітися на сонечку, тому, окрім роботи, можна просто посидіти з ними, прикинутися за свого, вони будуть тебе розглядати, тому досить цікаво провести час», – поділився полярник.

Нагадаємо, українські науковці показали кадри морських котиків, які мають незвичайне забарвлення шкіри та шерсті. Вчені розповіли, в чому їхня особливість та як незвичне забарвлення впливає на життя ластоногих в Антарктиці.