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    Курьез

    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах

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    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах

    А вы делаете селфи на телефоны незнакомцев?

    Забывали ли вы когда-нибудь телефон в неизвестном месте? Тогда знакомьтесь с коллегами по растерянности. Эти люди не просто потеряли свои смартфоны и нашли их, но потом еще и обнаружили в галерее странные и загадочные фотографии, которые сами они не делали. Собрали для вас два десятка смешных снимков.

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    1. «На несколько минут оставил свой телефон во дворе. Вернувшись, обнаружил на нём эту фотку»
    2. «Уснул на бурной вечеринке, утром нашёл это в своём телефоне. Я без понятия, кто этот парень»
    3. «Подруга забыла в такси свою сумочку. Ее вернули на следующий день вместе с телефоном и этими фотографиями на нем»
    5. «Нашел свой потерянный телефон в курятнике. На нем было это фото»
    «Наш друг потерялся в Лас-Вегасе. Однако утром я обнаружил его спящим с телефоном в руке. Я включил его и увидел это фото»
    7. «Забыла телефон в воскресной школе. Нашла его с этим фото. Теперь я знаю, как выглядит воришка»
    8. «Мне пришла эта фотка с номера моего мужа. Он спит. Второго парня я знать не знаю»
    9. «После пьянки в баре мой друг нашел этот снимок на своем мобильнике. Кто это? Что происходит?»
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах
    Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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    шутки селфи курьез
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