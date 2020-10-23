Курьезные фото, которые люди неожиданно обнаружили в своих смартфонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вы делаете селфи на телефоны незнакомцев?

Забывали ли вы когда-нибудь телефон в неизвестном месте? Тогда знакомьтесь с коллегами по растерянности. Эти люди не просто потеряли свои смартфоны и нашли их, но потом еще и обнаружили в галерее странные и загадочные фотографии, которые сами они не делали. Собрали для вас два десятка смешных снимков.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.