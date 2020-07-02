Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы
Эти смешные, странные и нелепые фотографии доказывают, что у некоторых людей напрочь отсутствует чувство стыда. Они делают, что хотят, и совершенно не парятся о мнении окружающих. Они не боятся показать миру себя такими, какие они есть на самом деле.
Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!
Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.
Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.
Читайте также: Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде