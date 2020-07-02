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    Курьез

    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)

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    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)

    Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы

    Эти смешные, странные и нелепые фотографии доказывают, что у некоторых людей напрочь отсутствует чувство стыда. Они делают, что хотят, и совершенно не парятся о мнении окружающих. Они не боятся показать миру себя такими, какие они есть на самом деле.

    Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!

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    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)
    Без комплексов: нелепые фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение (фото)

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

     

    фотография общество
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