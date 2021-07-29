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    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком

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    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком

    За красивым кадром может прятаться не менее интересная картинка

    То, что происходит за кадром красивых и творческих фотосессий, чаще всего остается там. Но не все фотографы прячут процесс своей работы. Крис Эрнандес, например, обычно делиться и готовыми работами, и бэкстэйджами со съемок, которые показывают, как выглядит создание необычных снимков.

    Работа с реквизитом, декорациями и фотошопом — вот неполный список того, что нужно сделать для превращения идеи в готовый шедевр от Криса.

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    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком
    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    Фотограф честно показала, что творится за кадром идеальных снимком