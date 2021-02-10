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    Шоу-биз

    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

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    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

    Инсайдеры не исключают, что на решение повлияла бывшая жена актера

    Вопрос об опеке над наследниками Брэда Питта и Анджелины Джоли до сих пор не решен. Поговаривали, что звезда «Малефисенты» не в восторге от того, что дети общаются с ее бывшим мужем. Актер же, в свою очередь, не представляет жизни без них. Но на днях произошло нечто, что очень больно ударило по Брэду.

    14-летняя дочь Питта и Джоли — Шайло — первый биологический ребенок пары. С самого рождения к ней приковано особое внимание публики и журналистов. Кроха появилась на свет в Намибии. На время нахождения пары в стране местные власти предприняли беспрецедентные меры безопасности, что не помешало толпам папарацци, которые постоянно преследовали звездное семейство. С первого же дня жизни малышка превратилась в мировую звезду, однако саму ее эта слава только расстраивала.

    Сейчас у нее нет профиля в Тиктоке и в других популярных у подростков соцсетях. Однако есть один секретный аккаунт, о котором знают только самые близкие люди звездной наследницы. Но, что знают двое, знают и журналисты. Западным СМИ удалось узнать, что на днях девушка изменила данные в своем профайле — обладательница двойной фамилии удалила данные отца и стала просто Джоли. 

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    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
    Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

    Инсайдеры отмечают, что такой поворот событий может инициировать новый виток в борьбе за опеку между бывшими супругами. И, поскольку считается, что с Шайло у Брэда были особенно близкие и теплые отношения, это сильно огорчило.

    «Это серьезное неуважение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины, — приводит слова своего анонимного источник The Mirror. — Даже если дочь не имела в виду ничего плохого, убирая фамилию, для Питта это определенно мощный хук в челюсть».

    Осведомленный собеседник издания также добавил, что актер «живет и дышит для этих детей», поэтому поступок дочери не останется без реакции.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости дети самые сексуальные актер шоу-бизнес
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