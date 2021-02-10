Унизила отца. Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Инсайдеры не исключают, что на решение повлияла бывшая жена актера

Вопрос об опеке над наследниками Брэда Питта и Анджелины Джоли до сих пор не решен. Поговаривали, что звезда «Малефисенты» не в восторге от того, что дети общаются с ее бывшим мужем. Актер же, в свою очередь, не представляет жизни без них. Но на днях произошло нечто, что очень больно ударило по Брэду.

14-летняя дочь Питта и Джоли — Шайло — первый биологический ребенок пары. С самого рождения к ней приковано особое внимание публики и журналистов. Кроха появилась на свет в Намибии. На время нахождения пары в стране местные власти предприняли беспрецедентные меры безопасности, что не помешало толпам папарацци, которые постоянно преследовали звездное семейство. С первого же дня жизни малышка превратилась в мировую звезду, однако саму ее эта слава только расстраивала.

Сейчас у нее нет профиля в Тиктоке и в других популярных у подростков соцсетях. Однако есть один секретный аккаунт, о котором знают только самые близкие люди звездной наследницы. Но, что знают двое, знают и журналисты. Западным СМИ удалось узнать, что на днях девушка изменила данные в своем профайле — обладательница двойной фамилии удалила данные отца и стала просто Джоли.

Инсайдеры отмечают, что такой поворот событий может инициировать новый виток в борьбе за опеку между бывшими супругами. И, поскольку считается, что с Шайло у Брэда были особенно близкие и теплые отношения, это сильно огорчило.

«Это серьезное неуважение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины, — приводит слова своего анонимного источник The Mirror. — Даже если дочь не имела в виду ничего плохого, убирая фамилию, для Питта это определенно мощный хук в челюсть».

Осведомленный собеседник издания также добавил, что актер «живет и дышит для этих детей», поэтому поступок дочери не останется без реакции.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.