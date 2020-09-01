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    Курьез

    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)

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    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)

    Фото красноречивых примеров фейлов, которые легко можно было предвидеть

    От ошибок и глупостей никто застрахован, однако в наших силах избегать их, предугадывая последствия своих поступков. Ведь порой даже безобидная шалость или простая безответственность могут создать немало проблем не только вам, но и окружающим. Вот 15 красноречивых примеров таких фейлов, которые легко можно было предвидеть.

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    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)
    Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)

    «Что могло пойти не так при парковке под супермаркетом в зоне для продуктовых тележек?», «Только что постриг газон и отпустил собаку погулять. Умно», «Всего лишь покормил одну обезьяну», «Что случается, когда перевозишь что-то большое в салоне автомобиля, не закрепив», «Нужно обязательно наклонить сковороду на 90º, чтобы сделать отличное фото. И ведь получилось же! А дедушка даже ухом не повел, словно ничего необычного не произошло», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    фотография курьез
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