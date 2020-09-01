Глупые поступки, последствия которых можно было легко предвидеть (фото)



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Фото красноречивых примеров фейлов, которые легко можно было предвидеть

От ошибок и глупостей никто застрахован, однако в наших силах избегать их, предугадывая последствия своих поступков. Ведь порой даже безобидная шалость или простая безответственность могут создать немало проблем не только вам, но и окружающим. Вот 15 красноречивых примеров таких фейлов, которые легко можно было предвидеть.

«Что могло пойти не так при парковке под супермаркетом в зоне для продуктовых тележек?», «Только что постриг газон и отпустил собаку погулять. Умно», «Всего лишь покормил одну обезьяну», «Что случается, когда перевозишь что-то большое в салоне автомобиля, не закрепив», «Нужно обязательно наклонить сковороду на 90º, чтобы сделать отличное фото. И ведь получилось же! А дедушка даже ухом не повел, словно ничего необычного не произошло», - комментируют фото пользователи сети.

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