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    Курьез

    Группа поддержки северокорейского спортсмена на Олимпиаде взорвала сеть

    Девушки самоотверженно поддерживают своих спортсменов. Но это не помогает
    На Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан прибыла группа поддержки северокорейской сборной. Делегация в составе 200 девушек прославилась на весь мир своими слаженными движениями и песням, которые они хором поют с трибун. Несмотря на то, что на всей Олимпиаде нет более эффектных болельщиц – северокорейские спортсмены демонстрируют весьма
    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка
    Болельщицы Северной Кореи
    Болельщицы Северной Кореи

    Девушки самоотверженно поддерживают своих спортсменов. Но это не помогает

    На Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан прибыла группа поддержки северокорейской сборной. Делегация в составе 200 девушек прославилась на весь мир своими слаженными движениями и песням, которые они хором поют с трибун.

    Несмотря на то, что на всей Олимпиаде нет более эффектных болельщиц – северокорейские спортсмены демонстрируют весьма невысокие результаты.

    Например, хоккеистки из объединенной сборной КНДР и Южной Кореи проиграли Швейцарии со счетом 0:8, а шорт-трекист из КНДР Чо Ун-сонг занял последнее место в квалификационном забеге.

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    Джерело: Медуза

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