Группа поддержки северокорейского спортсмена на Олимпиаде взорвала сеть

Девушки самоотверженно поддерживают своих спортсменов. Но это не помогает

На Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан прибыла группа поддержки северокорейской сборной. Делегация в составе 200 девушек прославилась на весь мир своими слаженными движениями и песням, которые они хором поют с трибун. Несмотря на то, что на всей Олимпиаде нет более эффектных болельщиц – северокорейские спортсмены демонстрируют весьма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Болельщицы Северной Кореи

Девушки самоотверженно поддерживают своих спортсменов. Но это не помогает

На Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан прибыла группа поддержки северокорейской сборной. Делегация в составе 200 девушек прославилась на весь мир своими слаженными движениями и песням, которые они хором поют с трибун.

Несмотря на то, что на всей Олимпиаде нет более эффектных болельщиц – северокорейские спортсмены демонстрируют весьма невысокие результаты.

Например, хоккеистки из объединенной сборной КНДР и Южной Кореи проиграли Швейцарии со счетом 0:8, а шорт-трекист из КНДР Чо Ун-сонг занял последнее место в квалификационном забеге.

Джерело: Медуза