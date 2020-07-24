«Секси-кобра». Настя Каменских похвасталась фигурой в «змеином» купальнике



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33-летняя певица Настя Каменских показала подтянутую фигуру instagram.com/kamenskux

Певица снялась у бассейна

33-летняя украинская певица Настя Каменских позировала на фоне бассейна в своем саду. Певица надела слитный купальник со змеиным принтом на тонких лямках.

Экс-участница группы «Потап и Настя» подняла руками волнистые волосы. Она томно посмотрела в камеру. От косметики исполнительница хита «Попа как у Ким» отказалась. Каменских поставила левую ногу вперед, продемонстрировав свои округлые бедра.

instagram.com/kamenskux/

Фолловеры начали оставлять комплименты певице. «Очень атмосферная», «Красотуля», «Как похудела, молодец!», «Фигура - зависть», «Секси-кобра», «Классный купальник и форма», - отметили фанаты певицы.