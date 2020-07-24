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    Шоу-биз

    Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой

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    Певица Анна Завальская&nbsp; - Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой
    Певица Анна Завальская 
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Певица показала фигуру в купальнике

    Одна из сестер-участниц дуэта «Алиби» Анна Завальская порадовала фанатов снимками в купальнике. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, сделанные во время ее отдыха на Черном море.

    На фотографиях Анна в черном откровенном монокини позирует в бассейне на надувном розовом круге, демонстрируя свою фигуру.

    «Полдень», - отметила под фото звезда.

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    Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой
    Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой
    Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Поклонники оценили снимки исполнительницы, отметив красоту ее фигуры.

    «Очень класнючая», «Ты фантазия художника. Красотуля на круге», «Красота!», «Такая невероятная фигура», - пишут поклонники.

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