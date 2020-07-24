Экс-«Алиби» Завальская в откровенном монокини взбудоражила фанатов изысканной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Анна Завальская instagram.com/anna_zavalskaya/

Певица показала фигуру в купальнике

Одна из сестер-участниц дуэта «Алиби» Анна Завальская порадовала фанатов снимками в купальнике. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, сделанные во время ее отдыха на Черном море.

На фотографиях Анна в черном откровенном монокини позирует в бассейне на надувном розовом круге, демонстрируя свою фигуру.

«Полдень», - отметила под фото звезда.

Поклонники оценили снимки исполнительницы, отметив красоту ее фигуры.

«Очень класнючая», «Ты фантазия художника. Красотуля на круге», «Красота!», «Такая невероятная фигура», - пишут поклонники.